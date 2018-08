Pablo Gonzalez è a caccia di una nuova sistemazione. L’attaccante, che ha interrotto di recente il proprio rapporto con l’Alessandria, ha parlato a Tuttosport: “Non ho lasciato l'Alessandria perché ho un'altra squadra, in questo momento non ci sono trattative. La risoluzione l'ho chiesta io, la società mi ha sempre considerato parte del progetto e non mi ha mai fatto alcuna pressione. Sono io che, da tempo, non sono più sereno. Dentro ho il dispiacere di non avere centrato l'obiettivo che tutti volevamo e per il quale ero stato scelto. Il futuro? Trattative aperte non ne ho e neppure proposte da valutare: con il Novara c'è stato un contatto, da altri club neppure avvicinamenti”.