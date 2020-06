Era il 2 marzo, e Steven, presidente dell’, definiva Paolo, presidente della Lega di Serie A, “il più grande clown che abbia mai visto” . La Procura Federale aprì un fascicolo dopo l’esposto inviato da Dal Pino, ma tutto è in procinto di chiudersi a breve.- Come scrive il Corriere dello Sport, nessun deferimento in arrivo, quindi, per il presidente nerazzurri, ma, molto probabilmente, solo una multa salata, per quelle parole che sapevano di sfogo dopo il no della Lega al derby d’Italia contro la Juventus a porte chiuse. Qualche giorno dopo Zhang calcò ulteriormente la mano, definendo quelle parole “non abbastanza forti”. Poi, evidentemente, è tornato sui suoi passi, ammettendo l’errore. E spegnendo polemiche prima della ripresa del campionato.