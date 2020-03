Il presidente dell’Inter sceglie Instagram per mostrare tutto il suo disappunto per le decisioni della Lega in seguito ai rinvii delle ultime due partite contro Sampdoria e Juventus. Con una story sul noto social network,senza mezze misure: “Cambiare le date e mettere sempre la salute pubblica al secondo posto.E se non proteggiamo i nostri atleti e allenatori e gli chiediamo di giocare 24 ore al giorno per una settima a senza mai fermarci?Questo è quello che facciamo nel 2020.Questa è la cosa più importante per voi, per le vostre famiglie e per la nostra società!”.​