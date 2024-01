Palermo, in chiusura il colpo Ranocchia dalla Juve: cifre e tempistiche

Il Palermo è sempre più vicino a mettere a segno un colpo da 90 per la serie B: è in chiusura la trattativa con la Juve per il trasferimento a titolo definitivo in rosanero del centrocampista Filippo Ranocchia. L’operazione è da 4 milioni più bonus, martedì può essere il giorno giusto per le firme del talento ora in

forza all’Empoli in prestito.