È stato decisivo nella semifinale di Nations League vinta dall’Olanda sull’Inghilterra, un altro mattone che si aggiunge alla sua eccezionale stagione. Virgil van Dijk continua a stupire dopo il premio come miglior giocatore della Premier e la Champions League vinta con il Liverpool; la finale contro il Portogallo potrebbe dare ulteriore lustro al difensore olandese, che nel frattempo ha stravolto le gerarchie dei betting analyst. Il colpo di scena arriva dai bookmaker d’oltremanica e precisamente dalla scommessa sul prossimo Pallone d’Oro: van Dijk, che era entrato in lista a quota 8,00 dopo la semifinale di Champions con il Barcellona, riporta Agipronews,è ora balzato in testa, a 1,73. Il centrale dei Reds si è lasciato alle spalle Leo Messi, che in attesa della Coppa America è scivolato da 1,44 a 2,10. Rispetto a qualche settimana fa ha recuperato terreno Cristiano Ronaldo, di nuovo in primo piano dopo la tripletta in Nations League con la Svizzera: il portoghese ora è terzo a 9,50, seguito da Mohamed Salah a 17,00.