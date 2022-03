Tutto confermato. Come anticipato ieri da Calciomercato.com dai vertici della CAN dopo il mancato rigore fischiato a Belotti durante Torino-Inter. Un errore grossolano, che non c'entra nulla con la tecnologia a disposizione. Lsono infatti le parole - secondo il Corriere dello Sport - che hanno caratterizzato la comunicazione tra Davide Massa e Fabiano Preti, nella sala Var centrale di Lissone, e Marco Guida, sul campo dello stadio Olimpico Grande Torino. Stessa visione, stesso errore.- Intanto in estate potrebbe esserci una nuova rivoluzione ai vertici della CAN. Il designatore Gianluca Rocchi, sponsorizzato da Gravina, non è mai stato digerito dall'AIA, le frizioni tra le parti, soprattutto sul progetto (Rocchi crede nella valorizzazione dei giovani, permettendo loro di sbagliare), potrebbero portare all'ennesimo ribaltone.. A molti non è sembrato un caso la sua presenza Coverciano all’ultimo raduno degli assistenti in Serie A.