Le voci si fanno sempre più insistenti, tanto da riferire addirittura che entro sabato Paulo Fonseca, che ha avuto il via libera dallo Shakhtar, possa firmare un contratto come nuovo allenatore della Roma. Tanto più ora che Sinisa Mihajlovic si è defilato: il risultato è che il tecnico portoghese, già dato dai bookmaker come probabilissimo prossimo tecnico giallorosso, ha visto consolidare la sua posizione da favorito. Sul tabellone Snai la quota su Fonseca alla Roma è crollata da 2,25 a 1,33. Resta ancora in piedi la candidatura di Roberto De Zerbi, valutato 3,00. Si allontana invece la pista che porta a Marco Giampaolo, scivolato da 3,50 a 8,00.