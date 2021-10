Tutti vogliono Dusan. Ilè tra i club che sono stati avvicinati al 21enne attaccante della Fiorentina, che non rinnoverà il contratto con i viola. Ma Fabio, dirigente degli Spurs, dal Festival dello Sport di Trento smorza un po' i toni: "". Insomma porta chiusa ma non del tutto.L'ex CFO dellaha parlato anche di Mauro, più volte avvicinato ai bianconeri ma, stando alle parole del dirigente, mai realmente vicino: "​Quando ero a Torino tante volte si è parlato di un suo possibile approdo in bianconero, ma non è mai stato così vicino per tanti fattori. In primis perché è difficile fare certi trasferimenti e poi perché alla Juve c'erano già attaccanti forti"., attaccante dellae della Nazionale: "Carattere e mentalità da campione: Chiesa è speciale".Il direttore del mercato degli Spurs parla anche del presunto interesse del club londinese per gli interisti: "Voci infondate".Paratici dice la sua anche sulla lotta scudetto: "​La Serie A da Londra la vedo senza magone come quando lavoravo nella Juve. È sempre un campionato molto interessante e molto difficile. Siamo all'inizio e le posizioni si delineeranno verso novembre-dicembre, adesso è tutto un po prematuro per giudicare. La Juve è un grande club con grandi dirigenti e un grande allenatore, ha un grande Dna e non muore mai. Ha tutto per tornare dove merita".Un commento anche su Harry Kane, che in estate poteva lasciare il Tottenham direzione Manchester City: "​Ama il Tottenham. Abbiamo deciso di tenere Harry la scorsa estate per iniziare la ricostruzione e siamo contenti della nostra scelta. Non c'è bisogno di nuove chiacchiere con Harry, sa come condividere il senso di appartenenza…".