Parla l'arbitro Daniele Chiffi, della sezione AIA di Padova e rappresentante di spicco della categoria in Serie A. Ecco alcuni dei passaggi principali: "Un giorno del 2002 mio padre porta a casa un volantino di corso per gli arbitri, mi sono iscritto. C'era anche Moreno Morello, ora è in tv con Striscia".



Come va col VAR?

"La verità è che è una manna dal cielo. Lo sottoscrivo in tutto e per tutto".



Punta ad arbitrare a Euro 2024?

"Ancora è presto, di strada ne devo fare ancora molta, come dice il mio amico Daniele Orsato. E lui non è mai prodigo di complimenti, piuttosto mi sottolinea eventuali errori. Meglio così, diffida da chi ti riempie solo di complimenti e moine".



Prossimi impegni sul campo?

"Ho un problemino al tendine d'Achille, nulla di grave ma a dicembre resto a riposo".