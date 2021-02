Al termine del ko di Verona, il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, ha parlato a Sky Sport: "Un risultato positivo sarebbe stato importante. Siamo partiti bene, ma la posizione di classifica non ci fa interpretare bene le partite. Ci siamo fatti il primo gol da soli: deve farci riflettere, bisogna fare di tutto per portare a casa il risultato e noi non lo stiamo facendo".



SUL SUO RITORNO - "L'unica partita dove davvero abbiamo fatto male è stata con il Bologna, ma non credo alla fortuna o alla sfortuna, bensì alla determinazione e la voglia del risultato. Dobbiamo ritrovare lo spirito di prima, abbiamo commesso troppi errori per paura. La medicina è un risultato positivo. Non è una questione di impegno, non solo nelle gare ma durante la settimana: dobbiamo trasmettere quello che dobbiamo fare, non è semplice con ragazzi stranieri. Abbiamo commesso errori con gente che è qui da parecchi anni".