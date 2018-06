Mattia Destro ha già sorpassato Diego Falcinelli nelle idee del Parma. Il ds Faggiano cerca una punta, il centravanti del Bologna è una tentazione forte.



Il Bologna prova il tris dal Venezia: si trattano Audero per la porta, Stulac a zero in mediana (ma Genoa favorito) e Pinato. In attacco si monitora Nicolas Gonzalez (Argentinos Jrs).



Parma: maxi affare con la Samp per il portiere Viviano (c’è anche il Bologna) e la coppia di difensori Sala-Silvestre. A centrocampo resta Cigarini (Cagliari). Dal Napoli può tornare in prestito Ciciretti.



Sampdoria attiva: ieri incontro dei dirigenti con l’agente di Colley ed emissari del Genk per chiudere. In mezzo a un passo Berisha (Salisburgo). L’uscita di Alvarez (al Velez) apre a Lovro Majer dalla Lokomotiv Zagabria. Per la porta contatti con Sportiello (Atalanta, la Fiorentina non lo riscatta) e piace sempre Skorupski (Roma).