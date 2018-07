La "pazza idea" era stata accantonata in attesa della sentenza che avrebbe potuto togliere l’agognata Serie A al Parma. Ora che i gialloblu sono sicuri di esserci (seppure con 5 punti di penalizzazione, per il momento) il discorso potrebbe tornare clamorosamente d’attualità. Antonio Cassano, nel giorno del suo compleanno, lo scorso 12 luglio, si era auto offerto ai gialloblu: con loro visse una delle migliori parentesi della sua carriera, ma da Parma andò via proprio quando si capì che la situazione della società era irrecuperabile. A un clamoroso ritorno di Cassano in Emilia pensano anche i quotisti Sisal Matchpoint, che reputano l’ipotesi molto probabile e la danno a 3 volte la scommessa. Ci sono però anche altre soluzioni che potrebbero fare al caso di Fantantonio: ad esempio il Livorno, dove, per parola del nuovo tecnico Cristiano Lucarelli, verrebbe accolto a braccia aperte. Cassano agli amaranto è una suggestione data a quota 4,00.