Parma-Juventus sarà anche la partita di Leoni. Giuntoli l'ha messo nel mirino

A Pasquetta il Tardini sarà il palcoscenico di, match che non sarà solo un confronto sul campo tra due squadre ambiziose, ma anche un vero e proprio osservatorio di mercato. Perché se i bianconeri vanno a caccia di punti, Cristiano Giuntoli andrà a caccia di conferme: tra i protagonisti più attesi della sfida, infatti, c'è, difensore classe 2006 che ha già stregato il football italiano, e soprattutto la. Difensore centrale nato a Roma il 21 dicembre 2006, è al momento l’unico calciatore della sua annata a giocare da titolare in Serie A. Un traguardo non banale, considerando la difficoltà per i giovani di trovare spazio nella massima serie, specie in un ruolo delicato come quello di centrale difensivo.

Dopo le prime tappe nel settore giovanile del Padova, è approdato alla Sampdoria, dove è stato scoperto dal duo Andrea Mancini – Nicola Legrottaglie. A gennaio 2024 è già pronto per l’esordio in Serie B sotto la guida di Andrea Pirlo, che non ha esitazioni nel lanciarlo titolare. Leoni risponde presente, con prestazioni solide e mature, tanto da attirare gli occhi di diversi club, tra cui Barcellona, Inter, Napoli e Juventus.Un investimento importante, che il club ha poi consolidato con un rinnovo fino al 2029, voluto fortemente dal CEO Federico Cherubini, ex dirigente proprio della Juventus. Una mossa strategica per non farsi cogliere impreparati davanti alle inevitabili offerte che arriveranno in estate.

- La sfida del Tardini sarà una vetrina importantissima per Leoni. Non capita spesso di giocare contro un club che ti sta osservando da vicino con la prospettiva di acquistarti. Fermare gli attaccanti della Juventus — che anche con l’arrivo di Igor Tudor hanno ritrovato fisicità e verticalità — potrebbe essere il passaggio decisivo per convincere Giuntoli e i suoi collaboratori. I