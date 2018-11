cantava la Curva Nord crociata dopo il 2-1 contro il Sassuolo. Una vittoria che pone l’accento sull’importanza della posizione in classifica del Parma Calcio. Non tanto per accarezzare (magari solo per una settimana) la zona Europa League al sesto posto. Piuttosto per l’(non ancora raggiunto) che si avvicina sempre di più. Per l’esattezza. A quota 20 si può sottolineare un dato importante: i gialloblù hanno mezza salvezza in tasca dopo sole 13 giornate di campionato.La sfida col Sassuolo ha letteralmente spedito i crociati verso le zone alte, a braccetto con squadre dal blasone europeo e non solo., sia in casa che lontano dal Tardini. Il 4-3-3 di D’Aversa, che alterna fase difensiva e offensiva fatta di fulminanti ripartenze, mette in mostra giocatori di qualità comeCon metà obiettivo raggiunto ora si guarda avanti, pensando partita per partita, cercando di non distrarsi troppo vedendo così vicino il traguardo. Il prossimo checkpoint è a San Siro domenica contro il Milan e il Parma cercherà di fare la doppietta dopo aver già battuto l’Inter.. Pensare al campo e alla voglia di migliorarsi anche con una classifica così bella. Dopotutto il campionato è ancora lungo e nessun verdetto è stato scritto.