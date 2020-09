. Ci si mette poi l’infermeria via via sempre più piena con gli infortuni di Inglese, Gagliolo, Cornelius e acciacchi vari. Del Parma nel Derby dell’Emilia col Bologna si salva ben poco. La difesa perde acqua da tutte le parti e la squadra ha già subito sei reti in due partite. Il poker contro i rossoblu pesa perché è un Derby perso male e perché si è giocato a calciomercato ancora aperto. Una pregio per l’opportunità di rinforzarsi nell’ultima settimana di trattative, un difetto nel caso venga indebolita la squadra con le cessioni di alcuni big come Gervinho e company. Il cantiere Parma resterà aperto fino al 5 ottobre e poi si conoscerà la nuova rosa al completo.Rinforzi dal mercato ma che siano pronti per giocare subito, anche la domenica dopo. Il Parma ha un modulo nuovo e forse giocatori non adatti ad applicarlo nel migliore dei modi. Manca soprattutto il trequartista, figura tanto cara al gioco di Liverani. L’obiettivo è quello di portare in Emilia rinforzi già in questa settimana per poi pensare al match col Verona in programma domenica prossima al Tardini. Prima della sosta Nazionali si dovrà abbandonare la quota zero in classifica e pensare già alla lotta salvezza sulle squadre concorrenti.. Lavori in corso nel cantiere Parma, ma il campionato è già cominciato e ci sono già diversi punti in ballo per mantenere la categoria.