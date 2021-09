All'indomani del derby Marco Parolo, ex centrocampista e vice capitano della Lazio e attuale commentatore tecnico per Dazn è tornato sull'abbraccio con Leiva a fine gara e non solo. Ecco come si è espresso sui canali ufficiali del club biancoceleste: "L’abbraccio di Leiva mi ha fatto piacere, per il rapporto umano che ho con lui e per quello che abbiamo vissuto insieme. Sapevo cosa significasse per lui questa vittoria. La spontaneità dell’abbraccio mi è piaciuto ed è un attestato di stima da parte sua nei miei confronti".



E prosegue: "Lui è fondamentale per questa Lazio, ha fatto crescere la squadra. Ho visto una bela partita facendo il commentatore è stato un derby pieno di tante cose. La Lazio ha vinto perché ha avuto giocatori che hanno fatto la differenza nelle giocate singole. La Roma solo con Zaniolo ci ha provato, mentre la Lazio da Pedro a Milinkovic fino a Felipe Anderson e Immobile hanno fatto il massimo".