La storia tra Ajax e Barcellona è destinata a continuare, quel legame di classe, qualità e 4-3-3 che ha avuto in Johann Cruyff l'esponente principe, non vuole finire. Sul mercato i segnali c'erano stati già a gennaio, con l'ufficializzazione dell'acquisto blaugrana del talento dei Lancieri Frenkie de Jong. E ora la collaborazione sempre essere ancora più forte.



PARLA OVERMARS - Il direttore sportivo dell'Ajax, Marc Overmars, fresco di rinnovo contrattuale, ha confermato che le parti stanno parlando di un accordo per collaborare insieme. Queste le sue parole a Voetbal Zone: ""Ci sono buoni rapporti con i catalani, vogliono parlarci per capire se ci interessa qualche loro giovane da prendere in prestito. Ovviamente non saranno tanti, non siamo una succursale e il nostro settore giovanile sforna già diversi talenti. Prenderemmo qualche elemento più esperto, che ancora non è esploso o ha fallito un paio di stagioni"". Un legame che rischia di beffare la Juve. DE LIGT BLAUGRANA? - Tanti sono i nomi in ballo: Todibo, per esempio. Centrale difensivo preso dal Tolosa, fatica a trovare spazio al Barça e, secondo Sport, può finire in prestito biennale all'Ajax. Possibile percorso inverso per Onana, portiere camerunese cresciuto in blaugrana, in Olanda dal 2015, fresco di rinnovo, ma nel mirino del Barcellona per ricoprire il ruolo di vice ter Stegen. E poi, soprattutto, Matthijs de Ligt. Il difensore classe '99, obiettivo della Juventus, è il sogno del Barça, pronto a sacrificare anche Umtiti pur di avere il centrale olandese, per il quale i bianconeri si sono mossi accogliendolo a Torino e andandolo a vedere da vicino più volte, con Paratici in prima persona. Al momento de Ligt non pensa al futuro, ma solo a giocare. Al futuro, però, ci pensano Ajax e Barcellona.