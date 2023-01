La Joya nella serata di ieri, per festeggiare gol e vittoria, ha mostrato un cappellino griffato BZRP. No, non si tratta di nessuna nuova marca, ma di. Una foto diventata virale e ripresa dallo stesso produttore che ha commentato "Come è iniziata... come è finita", aggiungendo una foto di una partita a carte tra lui e il talento della Roma. Bizarrap, in questo momento, vola nelle classifiche mondiali con una delle sue "Music Sessions" diventata celebre: "Quedate", suonata insieme a Quevedo, è infatti una delle canzoni più ballate del momento. Così Paulo Dybala ha voluto fare un "regalo" al suo amico.