Perché alcuni calciatori si tagliano i calzettoni sui polpacci? La 'moda' lanciata da Bellingham

Da qualche tempo a questa parte tra i calciatori si è diffusa un'abitudine che li vede giocare con dei vistosi squarci sul retro dei calzettoni, all'altezza del polpaccio. Jude Bellingham, la stella del Real Madrid, è stato il primo a farsi notare, ma sempre più giocatori lo stanno imitando. Vediamo qual è lo scopo di questo gesto.



LE GAMBE RESPIRANO - La necessità è vecchia come il gioco del calcio: molti atleti giocano con i calzettoni abbassati per lo stesso motivo, cioè per ridurre la pressione dell'indumento sul muscolo e favorire la circolazione del sangue, ma questa trovata evita di abbassare la calzatura, che poi diventa meno comoda sulla caviglia.



BRAHIM DIAZ APPROVA - Il compagno di squadra di Bellingham, l'ex Milan Brahim Diaz, ha imparato volentieri: "I miei polpacci si gonfiavano e non capivo perché. Invece vedevo che Jude correva per 90 minuti e stava bene, ho pensato che dovevo fare qualcosa". Detto fatto, ora anche in Serie A non è raro vedere cose del genere.