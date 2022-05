Perfetto, essenziale, letale.(e per qualunque altra big europea), non una partita qualsiasi ma lo scontro più sentito di tutti in Portogallo, dopo il quale il Benfica ha visto i rivali festeggiare il titolo nel proprio stadio.(l’altro centrale),: perfetto, essenziale, letale. Certo, un gol (che poi è stato annullato per fuorigioco di due centimetri, contati) è solo un gol, per quanto rappresentativo. Allora proviamo ad essere più esaustivi.Da quando è esploso in patria col, Darwin Nunez si porta dietro un soprannome pesante, quello di, talvolta vellutato, altre volte chirurgico, altre ancora esplosivo. Il suo destro, pur tecnicamente impeccabile, non ruba l’occhio. Sì, a volte regala qualche tiro a giro da fuori o qualche scavetto da dentro l’area, maÈ affermazione della volontà, in entrambe le fasi, offensiva e difensiva.Quando Verissimo fa entrare Yaremchuk al posto di Gonçalo Ramos, Nuneze anche da lì crea occasioni per i compagni.Anche quando rimane un po’ nascosto, apparentemente sovrastato dalla difesa avversaria, determina. Lo dicono i numeri, non solo i fatti.(ne manca ancora una), gli varranno il titolo di capocannoniere della Liga NOS, davanti al centravanti del Porto Taremi. I. In stagione, contando tutte le competizioni,sono34 in 40 partite, se a questi aggiungiamo anche i 4 assistgiungiamo alla facile conclusione che la sua sola presenza in campo porta quasi un gol a partita, qualunque sia il match in questione. I numeri fanno da garanzia, ma sono le sue caratteristiche a dire perché sarebbe perfetto nel sistema di Pioli.(come peraltro fa anche Giroud), la sua abilità a segnare sia di testa che di piede,che, con Pioli al timone, è già tornato competitivo ad alti livelli ed ora vuole farlo ad altissimi. Inoltre,. Infine, una delle poche cose che al Milan sono mancate con continuità in questa stagione sono i gol. Ecco, Nunez segna tanto, sempre in campionato, spesso in Champions ed è proprio la dimensione europea quella che i rossoneri vogliono ritrovare., ma ancora più alta e agguerrita sarà la concorrenza, d'altronde si parla di uno che in questa stagione si è affermato come uno dei migliori centravanti in Europa e lascia intravedere le potenzialità per arrivare davvero fra i primissimi. Lo vogliono tutte le big europee che sono alla ricerca di un numero 9: Barcellona, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Psg, Manchester United e Liverpool. Fra queste c’è anche, che si augura, nel caso si cui completasse il passaggio di proprietà, di poter competere economicamente con queste superpotenze.in grado di scaldare la piazza come ai vecchi tempi, quando l'attuale direttore dell'area tecnica accoglieva, da calciatore e da capitano tutti i grandi acquisti messi a segno da una società che non si accontentava mai.