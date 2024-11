Perché è stata rinviata Atalanta U23-Union Clodiense di Serie C

29 minuti fa



È stata rinviata a data da destinarsi Atalanta U23-Union Clodiense, gara valida per la diciassettesima giornata del Girone A di Serie C 2024/2025.



A deciderlo è stato l’arbitro Gemelli di Messina che, a causa della scarsa visibilità per nebbia al Comunale di Caravaggio, ha ritenuto che le condizioni metereologiche non permettessero la normale disputa del match.



Inizialmente fissato per le 17:30, l'incontro è stato prima posticipato alle 18:15, ma, poiché la nebbia non si è diradata, si è deciso di posticipare definitivamente la gara.