Roma, perché Mancini è entrato in campo con le cuffie?

un' ora fa



Gianluca Mancini, vice capitano della Roma e leader della difesa giallorossa, è entrato in campo contro l'Udinese con delle cuffie alle orecchie. Per quale motivo? Forse per isolarsi dalla contestazione dello stadio Olimpico in seguito alla gestione societaria delle ultime settimane?



No, la risposta non sembra proprio essere questa. Al momento dell'ingresso in campo, infatti, l'ex Atalanta era accompagnato da un bambino sordo, che indossava le cuffie, e dunque la scelta di Mancini sarebbe stata quella di uniformarsi al piccolo. Un gesto nobile da parte del difensore.