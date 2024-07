Perché Origi e Ballo Touré possono giocare in Serie C con Milan Futuro

La seconda squadra potrà inserire nella distinta di gara fino a 26 calciatori. Nella distinta di gara potranno essere inseriti soltanto 4 calciatori nati prima del 1° gennaio 2002. Tutti gli altri calciatori della distinta di gara dovranno essere nati dopo il 31 dicembre 2001. Nella distinta di gara, nel rispetto dei limiti numerici e di età sopra individuati, potranno essere inseriti fino ad un massimo di 7 calciatori che siano stati tesserati in una società di calcio affiliata alla FIGC per meno di sette stagioni sportive. Tutti gli altri calciatori della distinta di gara dovranno essere stati tesserati in una società di calcio affiliata alla FIGC per almeno sette stagioni sportive. I calciatori inseriti nella distinta di gara non dovranno essere presenti nell’elenco dei 25 calciatori per il Campionato di Serie A I calciatori inseriti nella distinta di gara non dovranno aver disputato più di 50 gare nel Campionato di Serie A. Nel rispetto di quanto previsto nei capoversi precedenti saranno sempre consentiti i passaggi fra la prima e la seconda squadra. Potranno essere utilizzati nelle eventuali gare di Play-Off o Play Out solamente quei calciatori che abbiano raggiunto nel corso della regular season le 25 presenze negli elenchi di gara della seconda squadra. Oppure le 12 presenze qualora il calciatore sia stato tesserato dalla Società di Serie A solo a partire dal 1° gennaio 2025. In deroga a quanto previsto nel capoverso precedente, potranno essere sempre utilizzati nelle eventuali gare di Play-Off o Play-Out quei calciatori che non abbiano raggiunto le predette presenze minime negli elenchi di gara della Seconda squadra, a condizione che gli stessi non abbiano disputato alcuna gara nel Campionato di Serie A nel corso della stagione sportiva.

Non fanno parte del progetto della prima squadra" sembra passata un'era da quando, senior advisor del fondo RedBird per il Milan, presentò la nuova stagione dei rossoneri tagliando di fatto due degli esuberi rientrati dai rispettivi prestiti. L'attaccante belga classe 1995 e il terzino senegalese classe 1997 sono stati dirottati, momentaneamente e aspettando il mercato, nella formazione di Serie C, ma nel caso in rimanessero bloccati in rossonero potrebbero giocare?- Fra prima squadra e squadra Under 23 i vincoli sono strettissimi e ben regolamentati. Per comporre la distinta da 26 giocatori ci sono paletti importanti su età e presenze in Serie A. Ecco le più importanti.Di fatto tutte le regole sarebbero rispettate, ma andando ad analizzare l'attuale rosa del Milan Futuro c'è una decisione che da qui all'inizio del campionato dovrà essere presa. Ad oggi, infatti, sono 5 i giocatori nati prima del 1° gennaio 2002. Oltre a Origi e Ballo Touré ci sono infatti anche l'ex-Inter Samuele Longo, Mbarick Fall arrivato dalla Giana Erminio classe 1997 e il centrocampista classe 2001 Mattia Sandri preso dal Sestri Levante. Solo 4 di questi potranno essere inseriti in distinta.

Sia Origi che Ballo Touré possono giocare, invece, per la regola delle presenze in Serie A. Il primo è arrivato a quota 27 partite disputate, il secondo solo 20.