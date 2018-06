Alessandro Nesta, allenatore del Perugia, parla in conferenza stampa prima della sfida contro il Venezia: "Abbiamo lavorato molto sull’aspetto mentale ma anche fisico, siamo qui da 2 settimane e c’è entusiasmo. Crediamo fortemente di fare una grande partita, loro hanno due risultati su tre però in questa Serie B si può vincere e perdere con tutti. Il Venezia ha una chiara identità di gioco però quando inizierà la partita l'avversario può darti alcune indicazioni, se percepisci paura rischi di più altrimenti no. Dovremo essere ambiziosi, solo così potremmo avere un piccolo vantaggio... La formazione? Di Carmine sta bene, ha fatto gli esami di controllo ed è ok. Diciamo che si è riposato due giorni visto che è uno di quelli che ha giocato di più quest'anno, è un giocatore importantissimo e giocherà...".