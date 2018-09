Bepi Pillon, allenatore del Pescara, parla dopo la vittoria sul Livorno: “Dopo il 2-0 ci siamo abbassati troppo, dovevamo tenere il baricentro altro perché poi contro giocatori come Diamanti capaci di mettere palloni importanti rischiamo di subire come poi è successo. Ottima partita di Melegoni, ragazzo molto intelligente che sa inserirsi bene negli spazi. Il Pescara sta bene, peccato per la sosta ma ne approfitteremo per lavorare bene. I due gol di Cocco gli daranno ancor più fiducia”.