L'attaccante del Sassuoloha rilasciato un'intervistata a ilfattoquotidiano.it. Tra i passaggi più importanti quello relativo ai: "A 8 anni capivo poco, pensavo solo a giocare.Trovammo un compromesso. L’Inter si accordò con il Chievo, molto più vicino al Trentino.Per la prima volta stavo fuori casa senza i genitori; all’Inter furono bravi nel non farmi mancare nulla.aggregandomi alla Primavera, con ragazzi tre anni più grandi di me".Fu il primo grande passo e non fu l’unico. Due settimane dopo Pioli mi convocò anche per il ritorno schierandomi fra i titolari. Eravamo già eliminati ma per me fu il momento della fiducia Prima sei un tifoso e un attimo dopo sei un collega dei tuoi miti.".Sull'addio all'Inter e le esperienza in provincia: "Credo di essere uno dei pochi giovani passati dalle giovanili alla Serie A senza essere mai stati in B. Io lavoro per dimostrare che valgo questa categoria.Qui c’è il clima giusto".