Niccolò Pisilli, centrocampista classe 2004 della Roma, ha concesso un'intervista ai canali ufficiali del club giallorosso in cui ha raccontato molto della sua esperienza a Trigoria.



"Sono curioso di vivere uno spogliatoio tra i grandi, da una parte sono eccitato, dall’altro mi chiedo se sono all’altezza. Faccio di tutto per farmi trovare pronto per questo salto. Dove mi vedo tra 10 anni? Spero ancora alla Roma. Questo è il mio augurio più grande. Giocare all’Olimpico è il mio sogno. L'idolo è Totti, la 21 la sceglievo per Dybala".