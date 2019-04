Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ha parlato a Tuttosport della stagione dei bianconeri e del suo futuro: ​"Si può giocare meglio? Se significa far meglio nel palleggio, sì. La squadra deve dominare ancora di più le partite, soprattutto in Europa. In Italia c'è un altro modo di giocare, in Europa invece le squadre esprimono un calcio d'attacco, spingono e non si fermano. La Champions è una competizione differente".



SULLE ACCUSE - "Dire qualcosa contro questa Juve è una mancanza di rispetto. C'è tanta gente che chiacchiera un po' troppo e non capisce tanto".



SULLA CHAMPIONS - "Nel calcio può succedere di tutto, purtroppo siamo usciti dalla competizione. Se avessimo affrontato la partita con meno assenze, con meno infortunati, sarebbe stato sicuramente meglio. Ci è mancato quel pizzico di fortuna che sarebbe servito, cioè avere tutti a disposizione. Non è una scusa, però sarebbe stato tutto più semplice. Siamo usciti, ora si dovrà analizzare quello che non è andato e provare a fare del nostro meglio l'anno prossimo".

SU ALLEGRI - "Penso che abbiamo persone molto preparate e l'allenatore è uno di questi, lui sa cosa dovremo fare".



SU INTER-JUVE - "Nel primo tempo avremmo potuto far girare il pallone più velocemente. Se hai il possesso della palla, difendi meno".



SUL FUTURO - "Ci sono tanti giocatori bravi e forte nella Juventus. Io sono contento di essere qui, anno dopo anno faccio del mio meglio e sto crescendo. Cosa succederà? Non dovete chiederlo a me, ma alla società".