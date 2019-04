La polemica corre sui social network. Sotto la lente d'ingrandimento, dopo l'operato di Fabbri nel match tra Juventus e Milan, gli arbitri e l'utilizzo del VAR. In particolare Abisso, che torna ad arbitrare una grande proprio in Lazio-Sassuolo. E assegna un rigore (in realtà corretto) alla Lazio molto contestato.



POLEMICA VAR - E divampa la polemica. Che diventa addirittura politica. Non bastano le proteste, veementi, di De Zerbi, ci pensa anche l'ex presidente del Consiglio Enrico Letta, che su Twitter tuona: “Il rigore dato alla Lazio è uguale a quello non dato ieri al Milan. Ma come si fa a non pensare che la Lazio gioca contro il Sassuolo e il Milan ieri giocava a..”. Non è tanto Abisso al centro delle polemiche, ma il rigore negato ai rossoneri su fallo di mano di Alex Sandro, argomento caldissimo.