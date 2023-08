Una frase sicuramente non maliziosa, ma uscita decisamente male, quella di Arturo Vidal: l'ex centrocampista dell'Inter, nel corso di una diretta Twitch in cui veniva mostrato il suo primo gol con la maglia del Bayer Leverkusen nel 2007, ha detto: "È stato il mio primo gol segnato in Europa... Quel portiere, dopo un po', è caduto in depressione e si è ucciso". Enke si è suicidato nel 2009 e soffriva di depressione da anni, una situazione aggravata nel 2006 dalla morte della figlia Lara per una rara malattia cardiaca. Su Vidal sono piovute polemiche, a questo punto sono attese le sue scuse per l'inopportunità delle parole.