La possibilità di non essere confermato all'Inter e di tornare al Sassuolo non spaventa Matteo Politano: lo carica. Intervistato da Sky Sport, l'esterno nerazzurro spiega: "Il riscatto è uno stimolo in più per fare bene sempre e convincere mister e società a continuare questo percorso. Voglio conquistarmi la maglia prestigiosa dell'Inter, continuare a giocare e magari segnare qualche gol in più".



OBIETTIVI - "Possiamo arrivare in fondo in tutte le competizioni: siamo ai sedicesimi di Europa League, in Coppa Italia c'è una partita difficile contro la Lazio e in campionato siamo attaccati al Napoli. Abbiamo tre obiettivi importanti e dobbiamo concentrarci partita dopo partita, è la cosa fondamentale".



DAL SASSUOLO ALL'INTER - "Ho fatto tante partite e a inizio anno non mi aspettavo una partenza così, sono molto contento ma c'è ancora tanto da migliorare".



SASSUOLO - "E' una squadra forte che gioca bene a calcio, ha messo in difficoltà le grandi, compresa l'Inter: sarà difficile perché non avremo l'aiuto dei nostri tifosi".