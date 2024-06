Porto, è ufficiale l'addio di Sergio Conceiçao. Niente Milan, lo attende il Marsiglia

che ha guidato la squadra nelle ultime sette stagioni, conquistando tre campionati, tre coppe del Portogallo, una coppa di Lega e tre Supercoppe. L’ex giocatore di Lazio, Parma ed Inter - che aveva sottoscritto un rinnovo fino al 2028 col vecchio presidente Pinto da Costa (poi sostituito da Villas-Boas) sarà libero dal prossimo 30 giugno ed, che nelle ultime settimane lo ha individuato come il successore di Gasset.- Recita così nel dettaglio la nota dei Dragoes: "Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD informa, ai fini di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile, a seguito della notizia che è stata pubblicato stasera sui media in merito al contratto dell'allenatore Sérgio Conceição:- L'allenatore ha un contratto con questa società che scade il 30 giugno 2024, che sarà pienamente rispettato da entrambe le parti;Il rapporto di lavoro tra le parti terminerà, come tale, il 30 giugno 2024. Tale risoluzione non implica il pagamento di alcun importo da parte di FC Porto - Futebol, SAD (oltre, ovviamente, agli stipendi e ai bonus relativi al contratto ancora in vigore)".- Il profilo di Sergio Conceiçao è stato accostato pure al Milan per il dopo Pioli nelle ultime settimane, fortemente caldeggiato dall’agente Jorge Mendes, prima che la dirigenza rossonera virasse con decisione sul connazionale Paulo Fonseca, la cui nomina sarà ufficializzata la prossima settimana. In caso di chiusura dell’intesa col Marsiglia, per Conceiçao si tratterebbe della seconda esperienza in Ligue 1 dopo quella alla guida del Nantes dal dicembre 2016 al giugno 2017.