Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc: "Ho tante motivazioni e voglia, vediamo cosa accadrà in futuro".



SU ANCELOTTI A NAPOLI - "De Laurentiis con Ancelotti ha fatto una genialata, solo il presidente del Napoli poteva pensare a lui. Ha fatto un grande acquisto sotto ogni punto di vista e sono convinto che il Napoli sarà ancora più competitivo. Qualche anno fa De Laurentiis pensó anche a me, ma visto il cammino del Napoli, le sue scelte sono state vincenti. Ancelotti proverà a migliorare la squadra dando esperienza, carisma e mentalità. Sono un tifoso del Napoli, mi piace moltissimo il gioco che ha espresso in questi anni e spero di vederlo sempre più in alto".



SU FABIAN RUIZ - "Lo conosco bene, ha qualità importanti, ma devo dire che tutti quelli che sono arrivati miglioreranno l’organico. Poi, magari arriverà il top player, ma già così il Napoli è molto competitivo. Questa squadra va solo completata come la società sta cercando di fare: si proverà a costruire gioco in ogni zona del campo e il futuro è provare ad avere una squadra che possa interpretare la partita in maniera diversa rispetto all’avversario e all’emergenza".



SU RONALDO ALLA JUVE - "Anche l’operazione Ronaldo è incredibile: il suo arrivo ha dato lustro al nostro calcio e quando si parlerà di serie A si parlerà di grandi campioni che attireranno altri campioni e sponsor per cui è stata un’operazione straordinaria per l’Italia".



SULLA NAZIONALE - "Probabilmente abbiamo sottovalutato la Svezia. Nel calcio internazionale non ci sono più certezze e tutti devono essere preparati".



SU RODRIGO E CANCELO - "Li ho allenati per 2 mesi contro tutto e tutti e nonostante le contestazioni, ho sempre creduto in loro. Rodrigo è un ragazzo straordinario e certamente farà bene".