Pres. Arbitri: "Autogol Thiaw? Prima volta di un problema con la Goal Line Technology. Per fortuna c'è il Var"

AFP via Getty Images

Il, l'associazione italiana degli arbitri,è intervenuto ai microfoni dell'Ansa per spiegare il clamoroso caso legato al gol del momentaneo 1-0 delnella sfida di San Siro contro il Milan che in realtà è stato poi un clamoroso autogol del difensore rossonero Malick Thiaw. La palla aveva oltrepassato la linea di fondo dopo uno stop sbagliato del centrale tedesco, ma è servito l'intervento del var per concederlo nonostante la presenza nell'impianto della Goal Line Technology.Il sistema ha evidenziato che il pallone aveva superato la linea di porta, ma il segnale non è arrivato all'orologio e all'auricolare dell'arbitro Fabio Maresca".

"Correttamente i colleghi al VAR l'hanno usato con le stesse modalità che si utilizzano per il fuorigioco, con le apposite linee di demarcazione, e il risultato è stato perfetto. Fortunatamente abbiamo un doppio strumento tecnologico".