OL - Mercato : Grosse menace de la Juventus Turin @OL⁩ ⁦@lequipe⁩ ⁩ L’OL n’est pas intéressé par ds offres concernant Moussa qui est l’1 ds symboles du nouveau projet OL!Ni Manchester ni la Juventus:c une question de principe pas de prix! https://t.co/L3EkNg3OQS — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) August 20, 2019

Come vi aveva anticipato Calciomercato.com l'attaccante del Lione è finito nel mirino di Paratici , il quale in queste ore si scontrato con la volontà dell'OL di non cedere il suo attaccante. La conferma è arrivata dal tweet del presidente del club francese, Jean-Michel Aulas, che ha ripreso ​un articolo di foot-sur7.fr, commentandolo così: "IlE' uno dei nostri simboli del nuovo progetto.". L'ex giocatore del Celtic, in scadenza nel 2023, è un obiettivo dei Red Devils per gennaio. E' considerato il rinforzo giusto per sostituire Lukaku, passato all'Inter.