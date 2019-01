Luis Muriel ha conosciuto i propri compagni il 5 gennaio, quando la mattina ha varcato la soglia del Centro Sportivo a Firenze per alcuni test prima della partenza, in serata, alla volta di Malta, dove la Fiorentina sta svolgendo il ritiro invernale. ll colombiano si sta integrando - come ha raccontato Pezzella dopo il primo allenamento nell'arcipelago - e appare un po' in ritardo di condizione, stanco al termine delle esercitazioni fisiche con il pallone.



Stefano Pioli ha provato un tridente composto da Mirallas, Chiesa e Simeone, lasciando fuori nella partitella il nuovo arrivato, schierato insieme alle riserve Pjaca e Sottil. Troppo presto per vederlo tra i big, specialmente al primo vero allenamento. E anche se fosse, troppo imminente la sfida da dentro o fuori in Coppa Italia contro il Torino, in programma il 13 gennaio. Magari uno spezzone, niente di più: meglio riguardarsi per segnare quando sarò nelle corde.