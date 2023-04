Xavi Simons non ha intenzione di tornare al Psg a giugno. Lo ha detto chiaramente l'esterno del Psv: "Ho firmato con questo club fino al 2027 e non voglio muovermi. Sto bene". I parigini, in base ad una clausola presente nel contratto, potrebbero riprenderlo per circa 12 milioni di euro. Su Simons c'è anche il forte interesse della Lazio di Lotito.