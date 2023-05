Il futuro di José Mourinho sarà lontano dalla Roma? La risposta con il passare dei giorni sembra sempre più essere destinata ad essere affermativa con un club, il Paris Saint Germain, in prima fila per affidargli la panchina nel corso della prossima estate.



L'allenatore portoghese ha un contratto in scadenza 2024 con i giallorossi, ma l'ultimo anno di accordo potrebbe non coincidere con la realtà. Secondo quanto riportato da RMC Sport in Francia il ds del PSG Campos ha già contattato l'agente di Mourinho per la prossima estate.