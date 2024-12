Donnarumma rassicura dopo lo scontro con Singo: "Tutto bene. Grazie per il supporto" FOTO

AFP via Getty Images

dopo il terribile scontro con Wilfried Singo nel primo tempo di Monaco-PSG. Il portiere dei parigini ha subito una brutta entrata da parte dell’ex Torino chementre il numero uno della nazionale era impegnato in un’uscita bassa. Lo scontro è stato violentissimo, tanto da costringere Gigio a uscire.

Al 14’ del primo tempo della partita tra Monaco e PSG – poi vinta dai parigini in rimonta da 2-0 a 2-4 –. L’entrata con i tacchetti ha causato una ferita che ha costretto l’italiano e uscire e a farsi medicare – poi –Le foto hanno fatto subito il giro del mondo, ma, per fortuna, per Gigio solo tanta paura e una brutta ferita. Oltre a un grande, grandissimo spavento.