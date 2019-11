Il Paris Saint Germain farà di tutto per trattenerlo: ha già fatto capire che non è una questione di soldi, per Kylian Mbappe potrebbe già essere pronto un prolungamento di contratto alla cifra monstre di 40 milioni di euro a stagione. Secondo Le10sport, la palla ora è nelle mani dello stesso giocatore che dovrebbe prendere una decisione importantissima per il futuro: rimanere a Parigi ed essere coperto d'oro o seguire l'istinto che lo porterebbe al Real Madrid. Dalla Francia ammettono che l'asso francese sarebbe più propenso a trasferirsi in Spagna per puntare, una volta per tutte, a quella Champions League che al PSG appare ancora come un sogno lontano.