In un’intervista rilasciata a NOS, Cody Gakpo, in forza al PSV ed attuale capocannoniere dell’Eredivisie, ha parlato così del suo futuro: “Penso che alla fine di questa stagione sarò pronto a fare quel passo. Mi sento come se fosse appena cominciata, ma dopo che sarà finita, sarò ancora più pronto a fare lo step successivo. Chiaramente il PSV è sempre stato il club dei miei sogni ma, se penso al top mondiale, mi vengono in mente Real Madrid, Barcellona, Manchester United, Manchester City e Liverpool. Sarebbe un onore poter giocare lì ma devo anche vedere in che tipo di squadra potrei fare meglio".