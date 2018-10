Che la maglia della Sampdoria avesse un fascino tutto particolare è cosa nota. A testimoniarlo ci sono anche i tanti riconoscimenti tributati ai colori blucerchiati da riviste specializzate italiane e internazionali, e i tanti tifosi o simpatizzanti sparsi in giro per il mondo. Quello che non si sapeva era che tra essi figura anche un certo Roger Federer. Avete presente?



Il re svizzero del tennis è appassionato di calcio - ci ha giocato sino a 12 anni, poi ha scelto la racchetta - ed è dichiarato tifoso del Basilea. Ma Federer segue anche la Serie A, e in particolare il club blucerchiato. La passione di King Roger per i colori blucerchiati sarebbe nata da bambino. A rivelarlo a Sky Sport è stato Claudio Mezzadri, ex tennista svizzero di Coppa Davis e grande amico di Federer: "Da ragazzino tifava Sampdoria, perché andava in vacanza in Liguria e quindi penso sia per quello". E se il re dello stile e dell'eleganza ha scelto il blucerchiato, un motivo ci sarà...