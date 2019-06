Quando il portafoglio vale più di una Champions. Facciamo un passo indietro. Madrid, un tifoso del Tottenham diretto al Wanda Metropolitano trova su un taxi un portafoglio con 800 euro e tutti i dettagli per risalire al proprietario, tifoso del Liverpool, compreso il numero di telefono. Lo chiama per dargli la buona notizia e dall'altra parte della cornetta si sente un pianto a dirotto, questione di cuore: in quel portafoglio era conservata anche una lettera scritta dalla moglie pochi mesi prima di morire.



Quando i due si incontrano, il tifoso dei Reds stringe l'"avversario" come mai fatto prima in vita sua: "Mi ha dato il più grande abbraccio che abbia mai ricevuto". E dopo la partita ha mandato un messaggio alla persona che gli ha ritrovato il portafoglio dicendo di voler donare 500 sterline in beneficenza a un'associazione a sua scelta. Non solo calcio nella notte di Madrid, fuori dal Wanda Metropolitano una storia di cuore.