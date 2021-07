, la vetrina per antonomasia, da sfruttare a tutti i costi per farsi notare dai dirigenti delle squadre dei principali campionati europei. Spesso poi, giocando in leghe meno competitive e senza le coppe europee, arrivano in forma all’evento calcistico più importante delle loro giovani carriere.Questi, finito l’Europeo, si catapultano dalle loro squadre d’appartenenza per anticipare la concorrenza e scommettere qualche milione su di loro.. Ne gioca 6 su 7 da titolare - 120’ in finale – segna un gol nel 3-3 con l’Ungheria ai gironi e si distingue soprattutto per la sua grande intelligenza ed applicazione tattica, fra(14 presenze, 2 gol e 1 assist),(22 presenze, 1 gol e 7 assist) e di nuovo, dove, al centro di una squadra piena di giovani di belle speranze che ha vinto clamorosamente il campionato.In quel miracoloso Europeo vinto ai supplementari contro i padroni di casa della Francia, gioca, da frangiflutti davanti alla difesa, 5 partite su 7 da titolare – anche lui 120’ in finale - saltando solo la prima contro l’Islanda e la semifinale col Galles per squalifica., come invece il suo attuale compagno di reparto Danilo Pereira (oggi al PSG). In tre stagioni in Andalusia gioca 86 partite, con 2 gol e 5 assist. Oggi ha 29 anni e difficilmente la sua carriera raggiungerà picchi quantomeno vicini a quell’estate 2016.Con la sua Ungheria, la più grande sorpresa del torneo assieme all’Islanda, di cui orchestra divinamente la manovra, ne gioca 3 su 4 da titolare di cui tutte per 90’, s, in Championship.Fa leggermente meglio nelle sue due annate inglesi (61 presenze, 3 gol e 4 assist), ma a un livello decisamente più basso e con molte meno pressioni.Ad Euro 2016 passa da essere un diciottenne semisconosciuto ad essere consideratoGioca 4 partite di cui 3 da titolare. Salta solo gli ottavi con la Svizzera per squalifica.. L’anno successivo passa in prestito alma nemmeno in Bundesliga riesce a imporsi: 9 presenze e un gol. La stagione seguente finisce in Belgio, sempre in prestito, al, dove inizia a mettere nelle gambe qualche presenza in più, 21, con 3 gol). Poi, nel 2020 torna in Polonia, a titolo gratuito, al, dove in parte rinasce e termina la stagione con 33 presenze, 3 gol e 4 assist.Joao Mario, William Carvalho, Adam Nagy e Bartosz Kaputska, sono i più grandi rimpianti di quell'Europeo, in attesa che il tempo ci dica quali sono stati quelli dell'edizione che si è appena conclusa in maniera indimenticabile.