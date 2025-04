Quando si gioca Barcellona-Inter: date e orari delle semifinali di Champions League

sono le ultime a staccare il pass per la top 4 europea: i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno battuto nuovamente il Bayern Monaco a San Siro mentre i Gunners di Mikel Arteta hanno vinto anche al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid e difeso il vantaggio accumulato nella gara d'andata.L'Inter raggiunge dunque il, che ha eliminato il Borussia Dortmund, mentre l'Arsenal se la vedrà con ilche ha superato un altro club inglese, l'Aston Villa.

BIGLIETTI FINALE CHAMPIONS LEAGUE IN VENDITA: I DETTAGLI

Quando si giocheranno le semifinali della Champions League 2024/25? Incroci, date e orari delle partite.Arsenal-PSGBarcellona-InterL'Inter, come in occasione dei quarti di finale con il Bayern Monaco, giocherà la gara d'andata in trasferta per poi affrontare il ritorno in casa, a San Siro.- La UEFA ha confermato date e orari per le semifinali. L'andata Barcellona-Inter si giocherà al Montjuic mercoledì 30 aprile 2025, con calcio d'inizio alle ore 21. Il ritorno, Inter-Barcellona, si disputerà a San Siro martedì 6 maggio, sempre alle ore 21.

- Ufficiali date e orari anche per l'altra semifinale. Arsenal-PSG, andata, si giocherà martedì 29 aprile 2025 all'Emirates Stadium alle ore 21. Il ritorno al Parco dei Principi di Parigi sarà mercoledì 7 maggio alle ore 21.