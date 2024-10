Quanto guadagna chi vince il Pallone d’Oro

AFP via Getty Images

Il grande favorito della vigilia è stato scavalcato da quel centrocampista senza tatuaggi che “è in campo per rendere la vita migliore ai compagni”, parola di Pep Guardiola.. I Blancos si aspettavano il trionfo dell’attaccante brasiliano che fino a poche ore prima dell’inizio della cerimonia era dato da tutti come vincitore, quando al club è stato comunicato che non avrebbe vinto loro, hanno deciso di non presentarsi. Nessuno, quindi, ha ritirato il premio come miglior club dell’anno vinto dalle Merengues e quello come miglior allenatore vinto da Ancelotti.

- Il Pallone d’Oro dà prestigio e popolarità,. Un incasso dal punto di vista economico di solito arriva dagli sponsor con i quali il calciatore ha firmato, e alcune volte sul contratto con il club è previsto un premio in caso di vittoria del Pallone d’Oro. Non dovrebbero esserci clausole particolari nell’accordo tra Rodri e il City, il giocatore quindi riceverà solo qualcosa dagli sponsor.- Al secondo posto, dietro Rodri, è arrivato Vinicius junior; terzo Bellingham. Due giocatori dei tre che sono saliti sul podio sono del Real Madrid, ma come detto nessun rappresentante del club spagnolo si è presentato alla cerimonia a Parigi per ritirare i premi.; davanti a lui sono arrivati Carvajal, Haaland e Mbappé, altri due Blancos. Considerando le prime 10 posizioni, in quattro giocano nelle Merengues.