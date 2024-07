Quanto guadagna il Napoli dalla cessione di Lindstrøm all'Everton

AFP via Getty Images

L'esperienza di. Il giocatore danese era arrivato in Italia con altre aspettative, e anche la società e i tifosi azzurri si aspettavano qualcosa in più da lui dopo un investimento da quasi 30 milioni per prenderlo dall'Eintracht Francoforte. L'avventura del classe 2000 in Serie A è stata un flop, è stato anche sfortunato ad essere arrivato in un momento non facile per la squadra, che nella scorsa stagione ha cambiato tre allenatori (Garcia, Mazzarri, Calzona).- Il nuovo Napoli è ripartito da Antonio Conte, l'allenatore ha deciso che Lindstrøm non avrebbe fatto parte dei piani della squadra e così Manna si è messo al lavoro per cercargli una sistemazione.. Il Napoli accetta, Jesper vola in Inghilterra dove spera di ritrovare il sorriso e quella continuità di rendimento che aveva convinto De Laurentiis a fare un investimento così importante.

- Arrivato a Napoli Lindstrøm aveva firmato un contratto di cinque anni, segno che la società credeva nelle sue potenzialità; dopo una sola stagione però è stato già tempo di fare le valigie,. Veniva considerato un jolly a partita in corso ma che non riusciva a spaccarla, così è volato in Premier. E ora il Napoli spera di incassare dall'Everton.