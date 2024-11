Quanto guadagna Reijnders al Milan

Getty Images

In un momento complicato per il Milan,. Fonseca è stato spesso criticato perché secondo molti lo schiera troppo lontano dalla porta, l'olandese non si fa distrarre dalle voci e lavora a testa bassa; spesso in campo fa prestazioni di alto livello sia in campionato che in Champions, probabilmente una delle poche macchie da inizio stagione è stata l'espulsione contro l'Udinese dopo la quale però si è subito rifatto con una doppietta con il Bruges in Europa.- Reijnders è uno dei pilastri del nuovo Milan, la società punta forte su di lui e nelle ultime settimane sono stati avviati i contatti per un rinnovo del contratto, come ha confermato anche il padre di Tijani: "Che settimana per Tijjani! Cartellino rosso ingiustificato contro l'Udinese! Ieri Player of the Match con 2 gol contro il Club Brugge, e come ciliegina sulla tortaEcco quanto possono andare veloci le cose nel calcio!". L'accordo attuale scade nel 2028, il Milan vuole prolungare la scadenza magari aumentando anche l'ingaggio attuale di circa 1,6 milioni di euro.

- Un primo contatto esplorativo tra gli agenti del giocatore e la dirigenza rossonera c'è già stato, per capire quali sono le richieste del centrocampista e quanto il Milan è disposto a mettere sul piatto:. Preso nell'estate 2023 per circa 20 milioni, in pochi mesi Reijnders si è ritagliato subito un ruolo da protagonista diventando un giocatore fondamentale.