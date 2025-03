Quanto guadagna Retegui all'Atalanta

AFP via Getty Images

Per chi cerca un bomber adatto a ogni stagione,è il nome giusto. Ma forse è troppo tardi. L'Atalanta se lo tiene stretto dopo averlo preso dal Genoa l'estate scorsa, il classe '99 sta dimostrando di essere uno dei migliori attaccanti della Serie A e grazie ai suoi gol è salito di diritto nella categoria dei top player. I riflettori del mercato si sono accesi sull'italo-argentino cresciuto nel Boca Juniors, per Spalletti è diventato un punto fermo della Nazionale e recentemente è stato accostato alla Juventus: i bianconeri non hanno ancora fatto mosse concrete per Retegui, se dovesse esserci davvero un interesse concreto bisognerà capire prima cosa fare con Vlahovic e Kolo Muani.

- L'Atalanta a oggi non ha nessuna intenzione di privarsi del suo bomber, Retegui con i nerazzurri- e se in estate Mateo dovesse cambiare squadra il suo stipendio potrebbe aumentare ulteriormente. L'affondo dell'Atalanta per l'attaccante è arrivato per sostituire Scamacca che aveva subito la rottura del crociato in occasione dell'amichevole pre campionato contro il Parma, sono bastati pochi giorni per trovare l'accordo totale col Genoa e portare Retegui a Bergamo.

- Prima di arrivare in Italia al Genoa, quando giocava ancora al Tigre, Retegui era stato inserito nella lista di diverse società sia in Italia che all'estero: tra i club di Serie A che avevano messo. Oggi Mateo è gestito dalla Gea di Alessandro Moggi, ma qualche anno fa l'attaccante era nella scuderia di Francesco Totti, che aveva deciso di puntare su di lui quando era ancora in Argentina.