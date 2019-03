Il casonon accenna a placarsi e in casae fra le pieghe di un rapporto sempre più complicato sta continuando ad insinuarsi sia la possibilità di un grande tradimento col passaggio allasia l'inserimento nell'affare del cartellino diin uno scambio che sarebbe clamoroso.Un Dybala che, invece, potrebbe coronare un sogno che ha fin da bambino ovvero quello di vestire la maglia nerazzurra. Un sogno, quello che la Joya aveva confessato nella sua prima intervista assoluta in Italia, proprio ai microfoni di, nell'ormai lontano gennaio del 2012.e giocava nella Serie B del calcio argentino, ma era già uno dei talenti più seguiti del calcio sudamericano con l'Inter che aveva sorpassato il Milan nella corsa per portarlo in Italia. La Joya ci confessò () che gli sarebbe piaciuto giocare in Serie A, di seguire sempre l'Inter in televisione e che sognava di vestire la maglia nerazzurra."La Serie A è un campionato molto bello, si gioca bene e ci sono grandissimi giocatori.e sarebbe molto bello giocare insieme a tutti i campioni della rosa nerazzurra.Se si presentasse la possibilità, non me la lascerei sfuggire".